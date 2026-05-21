Kanada'dan, İsrail kararı!
Kanada Başbakanı Carney, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine İsrail’in muamelesinin "kabul edilmez" olduğunu ve işgal rejimin Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını belirtti.
Siyonist sözde Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve siyonist rejim güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaştı.
Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, işgal polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı işgalci Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuluyor.