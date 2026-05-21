Galatasaraylılar bunu paylaşıyor: 'RAMS Park'a kupa vermeye gelmeyen Hacıosmanoğlu UEFA seremonisinde!'
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Aston Villa'nın kazandığı UEFA Avrupa Ligi finali sonrası seremonide yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg takımları karşı karşıya geldi.
Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 3-0 kazanarak şampiyon oldu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da yer alması dikkat çekti.
RAMS PARK'A GELMEMİŞTİ
Bilindiği gibi Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın RAMS Park'ta düzenlediği kutlamaya federasyondan hiçbir yetkili katılmamıştı.