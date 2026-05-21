Kalp krizinden vefat etmişti... Üsteğmenin aylar önceki mesajları duygulandırdı

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Kalp krizinden vefat etmişti... Üsteğmenin aylar önceki mesajları duygulandırdı

Bolu'da kalp krizi sonucu vefat eden Üsteğmen Oğuzhan Varol'un, üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla devreleriyle birlikte burs dayanışması başlattığı ortaya çıktı. Üsteğmen Varol'un mesajları duygulandırdı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karakol komutanı olarak görev yapan 27 yaşındaki Oğuzhan Varol geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oğuzhan Varol, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama törenin ardından memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde defnedildi.

Genç üsteğmenin vefatının ardından geride bıraktığı anlamlı bir dayanışma hikayesi ortaya çıktı. Üsteğmen Oğuzhan Varol'un, 21 Ocak 2025 tarihinde devresiyle yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

 

Üsteğmen Varol'un meslektaşına çağrıda bulunarak, "Öğrencilere burs verelim," dediği görüldü.

Mesajlarda, başka devrelerini de organize ettiği anlaşılan üsteğmenin, tıp ve hukuk fakültesi öğrencilerine ulaştığı ve burs vermek için daha fazla ihtiyaç sahibi öğrenci arayışında olduğu dikkat çekti.

Üniversite öğrencilerine destek olmak için adeta seferber olan genç subayın geride bıraktığı bu son mesajlar, okuyanların yüreğini dağladı.

