Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi ve Masonik bağlantı iddiaları

Paylaştığı iddialar bir bir gerçekleşen ve Tanrıyar sarsıcı bir iddiada daha bulundu. Tanrıyar, açıklamalarında özellikle Girne Amerikan Üniversitesi eksenindeki ilişki ağlarına ve bu yapının Türkiye’deki siyasi figürlerle olan temaslarına dikkat çekti. Yapılanmanın, eğitim kurumları ve çeşitli organizasyonlar üzerinden kendine alan açtığı ve bu kanalları kullanarak sosyo-politik süreçlere müdahil olmaya çalıştığı iddia edildi.

"İmamoğlu sadece bir aparat"

Açıklamaların en çok tartışılan bölümlerinden biri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili olan kısımdı. Tamar Tanrıyar, İmamoğlu’nun bu küresel ve gizemli yapılanmalar içerisindeki konumuna değinerek kendisinin "sadece bir aparat" olduğunu ileri sürdü. Tanrıyar, bu durumu şu sözlerle ifade etti:

"İmamoğlu’nun sadece bir aparat olduğunu benden başka bir kişi daha biliyor!"

CHP içindeki hareketliliğin arkasında ne var?

Son dönemde CHP içerisinde yaşanan ve adeta bir romana konu olabilecek nitelikteki iç çekişmelerin, kurultay süreçlerinin ve klik savaşlarının arkasında da bu tür küresel yapıların suflelerinin olduğu iddia ediliyor. Siyasi kulislerde, parti içindeki bazı taşeronların ortalığı karıştırmak adına zaman zaman bu tür odaklardan talimat aldığı yönündeki şüpheler yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ancak kamuoyunda genel kanaat, binlerce yıllık devlet geleneğine ve millet iradesine karşı kurulan bu oyunların her zaman olduğu gibi yine bozulacağı yönündedir.