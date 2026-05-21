Nesli tehdit altında! Kameraya böyle yansıdı
Erzurum’un Karayazı ilçesinde nesli tehdit altında olan vaşak, yol güzergahında görüntülendi.
Erzurum’un Karayazı ilçesinde yol güzergahında görülen vaşak, bölgede heyecan oluşturdu.
Bir süre bölgede dolaştı
Geyikli Mahallesi mevkiinde yol güzergahında sabah saatlerinde fark edilen vaşak, bir süre bölgede dolaştı. Oldukça nadir rastlanan bu tür, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken saatler sonra gözden kayboldu. Doğal yaşamın önemli bir parçası olan vaşağın görülmesi, bölgede heyecan oluşturdu.
Yetkililer, bu tür nadir canlıların korunması gerektiğini belirterek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.