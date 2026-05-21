Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda isim gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda Mabel Matiz, Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı ve Yağmur Ünal gibi isimler hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. 25 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Gelen bilgilere göre, 1 şüphelinin yurtdışında, 1 şüphelinin ise cenaze nedeniyle şehir dışında olduğu öğrenildi.

Yurtdışında olan şüphelinin Serenay Sarıkaya olduğu belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve teknik takip neticesinde, ünlü isimlerin uyuşturucu madde kullandığına dair somut delillere ulaşıldı. İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde harekete geçerek operasyona start verdi.

Savcılığın operasyon talimatı sonrası harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07:00 itibarıyla düğmeye bastı. İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerindeki 24 adres ile Muğla'daki 1 adres olmak üzere toplam 25 noktada eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı çıkan şüpheliler arasında sanat ve cemiyet hayatından öne çıkan isimler yer alıyor. Liste şu şekilde:

Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Semiha Bezek.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir."

Gözaltına alınan şüpheli Hakan Aydın'ın (Rapçi Blok 3) yapılan adres aramasında 1 adet esrar maddesi olduğu değerlendirilen içilmeye hazır fişek, 1 adet esrar olduğu değerlendirilen madde, 1 adet öğütücü ve 1 adet içme aparatı ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1. Berkay ŞAHİN

2. Mabel MATİZ(Fatih KARACA)

3. Feyza CİVELEK

4. Volkan BAHÇEKAPALI

5. Onur TUNA

6. Osman Haktan CANEVİ

7. Aslıhan TURANLI

8. Kübra İmren SİYAHDEMİR

9. Mehmet Rahşan

(15) gram metamfetamin, (3) gram esrar, (8) adet extacy, (1) adet hassas terazi, (2) adet içerisinde likit esrar elektronik sigara, (3) adet üzerinde superior blend (1) adet kenevir madde olduğu değerlendirilen renkli şekerleme, (1) adet boş şırınga, (2)0 adet içi boş kilit poşet

10. Cansu TEKİN

11. Özgür Deniz CELLAT

12. Tarık TUNCA BAKIR

13. Hanzede GÜRKANLAR

14. Aycan YAĞCI

(1) Gram esrar maddesi

15. Tuğçe POSTOĞLU

16. Eda DORA

İL DIŞI VE YURT DIŞINDA BULUNANLAR

1. Serenay SARIKAYA

(Ulaşılma çalışmaları devam ediyor.Yurtdışında)

2. Tan TAŞCI

(Muğla da Polis adresinde arama yapıyor)

3. Yağmur ÜNAL

(Muğla dan teslim olmak için geliyor)

4. Mirgün Sırrı CABAS

(Babası vefat ettiğinden yarın İzmir ilinden gelecek)

5. Hakan AYDIN (BLOK 3)

(Ulaşılma çalışmaları devam ediyor)

(3) gram esrar maddesi, (1) Adet uyuşturucu öğütme aparatı, (1) Adet uyuşturucu içme aparatı,

6. Niran ÜNSAL

(Muğla ilinde ulaşılma çalışmaları devam ediyor)

7. Eren KESİMER

(Muğla dan teslim olmak için geliyor)

8. Yasemin İKBAL

(Muğla dan teslim olmak için geliyor)

9. Semiha BEZEK

(Muğla dan teslim olmak için geliyor)

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlı duruşu ve "toplumun kanayan yarası olan bu maddenin kökünü kazıyacağız" direktifi, operasyonun kapsamını genişletti.

