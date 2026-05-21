Fenerbahçeli Emre Bol’dan olay Lucas Torreira iddiası: 'Yaşadıklarından korktu, ayrılmak istiyor'
Fenerbahçeli Emre Bol'dan Torreira ile ilgili çarpıcı yorumlar geldi.
Spor yorumcusu Emre Bol, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bol, Uruguaylı oyuncunun yaşadığı süreç sonrası ayrılık istediğini öne sürdü.
Galatasaray’da sezonun tamamlanmasının ardından transfer ve ayrılık iddiaları gündemi hareketlendirmeye devam ediyor. Spor yorumcusu Emre Bol, katıldığı programda hem Lucas Torreira hem de Fenerbahçe’nin teknik direktör gündemine ilişkin çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.
Bol’un özellikle Torreira hakkında kullandığı ifadeler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Emre Bol, Galatasaraylı futbolcuların sezon sonu röportajlarına değinirken Lucas Torreira’nın yaşadığı süreç nedeniyle geri planda kaldığını öne sürdü. Bol, şu ifadeleri kullandı: “Galatasaraylı futbolcuların hepsi röportaj verdi. Lucas Torreira ise yaşadıklarından sonra korkmuş ve 2 röportajı geri çevirmiş. Galatasaray’dan ayrılma isteği devam ediyormuş. Ailesi de ülkesine döndü zaten.”
Son dönemde adı Güney Amerika ekipleriyle anılan Lucas Torreira için daha önce de ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.
