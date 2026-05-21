Hatay'da sağanak felaketi: Heyelan altında kalan evden acı haber

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hatay'da sağanak felaketi: Heyelan altında kalan evden acı haber

Meteoroloji'nin günler öncesinden şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Antakya ilçesinde yağışların yol açtığı heyelan sonucu bir müstakil ev çöktü; olayda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Dağ yamacındaki ev çöktü

Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar, zemin hareketliliğine neden oldu. Dağ yamacında bulunan bir müstakil ev, oluşan heyelan nedeniyle büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmalarından acı haber

Ekiplerin enkaz altından çıkardığı 3 kişi, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgede alarm durumu

Yağışlar nedeniyle kent genelinde birçok cadde ve sokak göle dönerken, ekiplerin enkaz alanındaki arama çalışmaları titizlikle devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki toprak doygunluğunun yüksek olması nedeniyle benzer risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

