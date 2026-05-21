  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama Pakistan devrede: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı güvenceye alacak geçici uzlaşı planı Türkiye nüfusu için alarm veren rakamlar! TÜİK endişelendiren verileri açıkladı PKK’nın İran kolu PJAK Trump’ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz! Doğu'nun Boğaz Köprüsü 5,9 milyar lira kazandırdı Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar! Beğenmediklerini sınır dışı ediyor Köle tüccarı geri döndü Vergi borcu olanlar dikkat! Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!
Siyaset Her taşın altından Ağbaba çıkıyor! Bu kez de İzmir'i karıştırdı
Siyaset

Her taşın altından Ağbaba çıkıyor! Bu kez de İzmir'i karıştırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Her taşın altından Ağbaba çıkıyor! Bu kez de İzmir'i karıştırdı

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve bazı tutukluların itiraflarında sık sık adı geçen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu kez de İzmir’de yapılan son operasyonla ilişkilendirildi.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve bazı tutukluların itiraflarında sık sık adı geçen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu kez de İzmir’de yapılan son operasyonla ilişkilendirildi.

Gözaltına alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci’nin, Ağbaba’nın şirketine ortak olduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş'ye yönelik yürütülen soruşturmada "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "örgüte üye olma" suçlamaları çerçevesinde 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 

HÜSEYİN SEZER ARANIYOR

Düzenlenen operasyonda Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü ve Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ (TARKEM) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci, Erensan İnşaat yetkilisi Salih Eren ile Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilisi Muzaffer Özpolat gözaltına alındı. Dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer'in ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

 

ÇIKAR İLİŞKİSİ VE USULSÜZLÜK

Soruşturma dosyasında Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin mercek altına alındığı ifade edildi. Söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifindeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü. Bu durumun "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden değerlendirildiği kaydedildi

 

EK İFADELERDE ADI VAR

SORUŞTURMA dosyasına ilişkin kulislerde konuşulan bir diğer detay ise Süleyman Ekinci'nin, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın bir şirketine ortak olduğu yönündeki iddia oldu. Söz konusu iddiaya ilişkin resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ağbaba'nın son dönemde adı Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında savcılığa verdiği ifadelerde geçmişti. Gökhan Böcek, babasının adaylık lansmanı sırasında Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği şahsa siyah poşet içinde 200 bin dolar teslim ettiğini söylemişti. Özkan Yalım ise, CHP lideri Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturması için çalıştığını itiraf etmiş, kurultay öncesinde Ağbaba'nın koordinasyonunda delegelerle görüşüp Özel'e destek istediklerini anlatmıştı.

Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!
Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!

Gündem

Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!

CHP'li Belediyelerde 'Temsil' Vurgunu! Özel Kaleme ve Reklama Milyonlar Akıtmışlar!
CHP'li Belediyelerde 'Temsil' Vurgunu! Özel Kaleme ve Reklama Milyonlar Akıtmışlar!

Gündem

CHP'li Belediyelerde 'Temsil' Vurgunu! Özel Kaleme ve Reklama Milyonlar Akıtmışlar!

CHP'li belediyede bir garip ihale! 130 bin adet çalı süpürgesi ne için alınır?
CHP'li belediyede bir garip ihale! 130 bin adet çalı süpürgesi ne için alınır?

Siyaset

CHP'li belediyede bir garip ihale! 130 bin adet çalı süpürgesi ne için alınır?

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

İsmi geçen herkesin acilen dokunulmazlıkları kaldırılmalı, gerekirse gözaltına alinmalılar....

Adem

Balik bastan kokarmis ama bu baligin her yani çürümüs,kokmus...çürümüslük,yolsuzluk,rüsvet,hirsizlik ve mandacilik iliklerine islemis.ne bunlar nede CHP iflah olur bundan sonra.haydi cenaze namazina...amin
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23