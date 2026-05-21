Her taşın altından Ağbaba çıkıyor! Bu kez de İzmir'i karıştırdı

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve bazı tutukluların itiraflarında sık sık adı geçen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu kez de İzmir’de yapılan son operasyonla ilişkilendirildi.

Gözaltına alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci’nin, Ağbaba’nın şirketine ortak olduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş'ye yönelik yürütülen soruşturmada "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "örgüte üye olma" suçlamaları çerçevesinde 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HÜSEYİN SEZER ARANIYOR

Düzenlenen operasyonda Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü ve Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ (TARKEM) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci, Erensan İnşaat yetkilisi Salih Eren ile Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilisi Muzaffer Özpolat gözaltına alındı. Dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer'in ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ÇIKAR İLİŞKİSİ VE USULSÜZLÜK

Soruşturma dosyasında Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin mercek altına alındığı ifade edildi. Söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifindeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü. Bu durumun "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden değerlendirildiği kaydedildi

EK İFADELERDE ADI VAR

SORUŞTURMA dosyasına ilişkin kulislerde konuşulan bir diğer detay ise Süleyman Ekinci'nin, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın bir şirketine ortak olduğu yönündeki iddia oldu. Söz konusu iddiaya ilişkin resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ağbaba'nın son dönemde adı Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında savcılığa verdiği ifadelerde geçmişti. Gökhan Böcek, babasının adaylık lansmanı sırasında Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği şahsa siyah poşet içinde 200 bin dolar teslim ettiğini söylemişti. Özkan Yalım ise, CHP lideri Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturması için çalıştığını itiraf etmiş, kurultay öncesinde Ağbaba'nın koordinasyonunda delegelerle görüşüp Özel'e destek istediklerini anlatmıştı.