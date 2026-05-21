Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Galatasaray'ın transfer planlamasına dair açıklamalar yaptı.

"ICARDI BEDELSİZ AYRILIYOR"

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağını öne süren Bentancur, "Kulübün planı Torreira'nın sözleşmesini uzatmak; şimdi Icardi bedelsiz ayrılıyor..." şeklinde konuştu.

"TARİHİ ŞAMPİYONLUK İÇİN TAKIMDA KALACAK"

Torreira'nın Galatasaray'da mutlu olduğunu ve tarihi bir hedefe odaklandığını belirten Bentancur, Uruguaylı oyuncunun sözleşme uzatarak takımda kalacağını şu sözlerle duyurdu:

"Torreira, Galatasaray'ın tarihinde daha önce hiç görülmemiş olan 5. üst üste şampiyonluğu kazanmak için takımda kalacak."