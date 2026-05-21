Denizli’de 10 yıllık sır perdesi: Cinayeti itiraf etti, cansız bedeni aranıyor
Denizli’nin Çivril ilçesinde 2016 yılında ortadan kaybolan ve 10 yıldır bulunamayan Ayşen Aycan dosyasında şok edici bir gelişme yaşandı. Yıllardır süren faili meçhul dosyayı yeniden mercek altına alan Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titiz çalışması sonucu, eski eş Turgay B. cinayeti itiraf etti.
2016 yılında annesinin evinden boşandığı eşi Turgay B. ile birlikte ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Ayşen Aycan olayını ele alan Başsavcı Abdullah Furkan Sünbül, dosyayı yeniden derinleştirdi.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Mayıs günü 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusunda suçunu kabul eden eski eş Turgay B., Ayşen Aycan’ı öldürdüğünü itiraf ederek, genç kadının gömüldüğü yeri ekiplere tarif etti.
Kazı çalışmalarında bulguya rastlanmadı
İfadelerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Turgay B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İtiraf üzerine, şüphelinin belirttiği alanda hemen geniş çaplı kazı çalışmaları başlatıldı.
Gece geç saatlere kadar süren ve sabahın ilk ışıklarıyla devam eden arama çalışmalarında, şu ana kadar Ayşen Aycan’a ait herhangi bir bulguya rastlanamadığı öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki titiz arayışı aralıksız devam ediyor.
