Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!

Canlı yayında büyük bir habercilik başarısı gibi sunulan anket sonuçlarında, partilerin oy oranları ekrana yansıtıldığı sırada tam anlamıyla bir matematik katliamı yaşandı. Ekranda yer alan tüm siyasi partilerin ve kararsızların oy oranları alt alta eklenip toplandığında, ortaya çıkan sonuç tam %104,7 oldu.

Masa başında uydurulan rakamlar ellerinde patladı

AK Parti’nin oy oranını ne pahasına olursa olsun düşük göstermek için masa başında rakam uydurmaya çalışan kanal yönetimi ve grafik ekibi, temel aritmetik kurallarını hiçe sayınca kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşmüş oldu.

Asıl niyet yine apaçık ortada

Söz konusu anketin bilimsel bir araştırma olmaktan ziyade, tamamen algı operasyonuna yönelik bir mühendislik çalışması olduğu asıl niyetin ortaya çıkmasıyla bir kez daha tescillendi. Halk TV, her zamanki malum yayın çizgisine sadık kalarak AK Parti’yi %29,3 seviyesinde gösterip tabanını konsolide etmeye çalışırken, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’yi de %4,3 gibi gerçeklikten uzak, komik bir oranda bıraktı.

Ancak muhalif seçmene hayal satma hırsıyla rakamları uydururken kendilerini o kadar kaptırdılar ki, kararsız oyları negatif yönlü dağıtsalar bile rasyonel olarak açıklanamayacak %104,7'lik bir skandala imza attılar.

Sosyal medya bu beceriksizlikle dalga geçiyor

Ekrandaki grafik hatasının fark edilmesinin ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Kısa sürede trend listelerine giren skandalla ilgili kullanıcılar birbirinden esprili ve sert tepkiler dile getirdi. İşte öne çıkan o tepkilerden bazıları:

“Orada sayı saymayı bilen, en azından bir hesap makinesi kullanmayı akıl eden kimse yok mu?”

“AK Parti’yi düşürme hırsıyla sadece tarafsızlıklarını değil, ilkokul aritmetiğini de düşürdüler.”

“CHP aparatı rakamları uydururken eli kaymış, muhalefete fazladan +4,7 puan bonus vermiş.”

“Patronunuz imar yolsuzluğundan yurt dışına kaçarken, giderayak stüdyodakilere toplamayı da mı unutturdu?”

Daha önce de benzer manipülatif grafiklerle gündeme gelen kanalın, bu son matematik faciasının ardından ekranlarında nasıl bir savunma yapacağı ya da sessizliğe mi gömüleceği merak konusu oldu.