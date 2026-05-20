  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! ‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!
Gündem Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!
Gündem

Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!

İstanbul – İmar yolsuzluğu sebebiyle patronu firari olan ve CHP’nin fonladığı açık bir aparat olarak faaliyet yürüten Halk TV, ekranlarında yayınladığı son "Bugün seçim olsa" anketiyle yine büyük bir alay konusu oldu. Kamuoyunu manipüle etme amacıyla aceleyle hazırlandığı belli olan grafiklerdeki büyük facia, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Canlı yayında büyük bir habercilik başarısı gibi sunulan anket sonuçlarında, partilerin oy oranları ekrana yansıtıldığı sırada tam anlamıyla bir matematik katliamı yaşandı. Ekranda yer alan tüm siyasi partilerin ve kararsızların oy oranları alt alta eklenip toplandığında, ortaya çıkan sonuç tam %104,7 oldu.

Masa başında uydurulan rakamlar ellerinde patladı

AK Parti’nin oy oranını ne pahasına olursa olsun düşük göstermek için masa başında rakam uydurmaya çalışan kanal yönetimi ve grafik ekibi, temel aritmetik kurallarını hiçe sayınca kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşmüş oldu.

Asıl niyet yine apaçık ortada

Söz konusu anketin bilimsel bir araştırma olmaktan ziyade, tamamen algı operasyonuna yönelik bir mühendislik çalışması olduğu asıl niyetin ortaya çıkmasıyla bir kez daha tescillendi. Halk TV, her zamanki malum yayın çizgisine sadık kalarak AK Parti’yi %29,3 seviyesinde gösterip tabanını konsolide etmeye çalışırken, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’yi de %4,3 gibi gerçeklikten uzak, komik bir oranda bıraktı.

Ancak muhalif seçmene hayal satma hırsıyla rakamları uydururken kendilerini o kadar kaptırdılar ki, kararsız oyları negatif yönlü dağıtsalar bile rasyonel olarak açıklanamayacak %104,7'lik bir skandala imza attılar.

Sosyal medya bu beceriksizlikle dalga geçiyor

Ekrandaki grafik hatasının fark edilmesinin ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Kısa sürede trend listelerine giren skandalla ilgili kullanıcılar birbirinden esprili ve sert tepkiler dile getirdi. İşte öne çıkan o tepkilerden bazıları:

  • “Orada sayı saymayı bilen, en azından bir hesap makinesi kullanmayı akıl eden kimse yok mu?”
  • “AK Parti’yi düşürme hırsıyla sadece tarafsızlıklarını değil, ilkokul aritmetiğini de düşürdüler.”
  • “CHP aparatı rakamları uydururken eli kaymış, muhalefete fazladan +4,7 puan bonus vermiş.”
  • “Patronunuz imar yolsuzluğundan yurt dışına kaçarken, giderayak stüdyodakilere toplamayı da mı unutturdu?”

Daha önce de benzer manipülatif grafiklerle gündeme gelen kanalın, bu son matematik faciasının ardından ekranlarında nasıl bir savunma yapacağı ya da sessizliğe mi gömüleceği merak konusu oldu.

Halk TV’de matematik iflas etti! Hesap makinesi bile utandı! İsmail Saymaz'ın dolarla imtihanı sosyal medyanın diline düştü
Halk TV’de matematik iflas etti! Hesap makinesi bile utandı! İsmail Saymaz'ın dolarla imtihanı sosyal medyanın diline düştü

Medya

Halk TV’de matematik iflas etti! Hesap makinesi bile utandı! İsmail Saymaz'ın dolarla imtihanı sosyal medyanın diline düştü

Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!
Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!

Gündem

Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!

Buket Güler Ozan'dan istifa açıklaması! Halk TV’de yaprak dökümü
Buket Güler Ozan'dan istifa açıklaması! Halk TV’de yaprak dökümü

Gündem

Buket Güler Ozan'dan istifa açıklaması! Halk TV’de yaprak dökümü

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Alı

Bunların hesabı bu kadar mansurda aynı seyı yapmıstı zeka seviyeleri 5 yas bır gıdım ilerleme yok

burda en fazla gözüken anahtar emin olu

oy oranı kendileri anket bile yapmıyor yüzde 7*14 arası emin olun
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23