Koyu renkte kan, deri ve çiçek benzeri kabarcıklar... Uzman isim, yine ezberleri altüst etti!
OMÜ Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Gücükoğlu yaklaşan Kurban Bayramı öncesi önemli tavsiyeler verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Gücükoğlu, kurban seçimi, kesimi ve et muhafazası hakkında uyarı ve önerilerde bulundu.

Gücükoğlu, Canik Hayvan Pazarı'nda gazetecilere, Kurban Bayramı'nın toplumsal dayanışmanın yanı sıra tüketim tercihleri üzerinde de büyük etkisi olduğunu söyledi.

Türkiye'de her yıl Kurban Bayramı süresince yaklaşık 1 milyon büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş hayvanın nakledilip kesildiğini belirten Gücükoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı, il ve ilçelerdeki yerel yönetimlerce belirlenen hayvan pazarlarından ya da veteriner hekimi bulunan kasaplık hayvan yetiştiricilerinin denetiminde olan yerlerden hayvanların alınmasını önemsiyoruz. Satın alınacak hayvanların küpeli olmaları ve hayvanlara ait veteriner sağlık raporunun mutlaka bulunması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığının, 'Tarım Cebimde' uygulamasıyla kulak küpesi numarasından hayvanın ırkı, cinsiyeti ya da yaş gibi bilgilerini sorgulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kurbanlık hayvanlarda birtakım özellikler bulunması gerektiğine dikkati çeken Gücükoğlu, "Bir gözünün kör, kulağında parça kopukluğu, boynuzlarında kırık, kuyruk ya da meme başlarında dokusal eksiklik, diş kaybı ya da topallığın olmamasına dikkat edilmelidir. Sığır ve mandanın 2, devenin 5, keçi ve koyun ise en az 1 yaşında olması gerekiyor.

Çok zayıf, gebe, yeni doğum yapmış, yüksek ateşli, aşırı öksürük ya da hırıltılı solunumlu, ishalli, çevreye karşı aşırı tepkili, uygun olmayan renk ve kıvamda ağız ve burun akıntıları olan hayvanların tercih edilmemesi önem taşıyor." diye konuştu.

Gücükoğlu, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kurban kesimi yapanlara idari para cezası uygulanacağına işaret ederek, "Kesimden sonra büyükbaş hayvanlar için 6, küçükbaş hayvanlar için ise 5 dakikalık kan akıtma süresinin geçmesi beklenmelidir. Hayvanlar kesildikten sonra pıhtılaşmayan koyu renkte kan, deri üzerine çiçek benzeri kabarcıklar, ağız boşluğu ve dilde erozyonlu bölge ya da etlerde pirinç tanesi büyüklüğünde oluşum, anormal görüntüye sahip iç organların varlığında mutlaka veteriner hekimden görüş alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hayvan kesildikten sonra etlerinin 5-6 saat serin bir yerde dinlendirilmesi, sonrasında buzdolabına alınması gerektiğini vurgulayan Gücükoğlu, şunları kaydetti:

"Tavsiyemiz buzdolabında dinlenen etlerin bir gün sora parçalanarak paylara bölünmesi ve tüketilmesidir. Çünkü hayvanlar hemen kesildikten sonra kasların ete dönüşmesi için sürenin geçmesi gerekiyor.

Büyük ve parça etler buzdolabında 5-6 gün muhafaza edilebilir. Daha uzun süreli muhafazalarda eksi 18 derecede bu süre 6-12 ayı bulabilir ama iç organlar hayvanlar kesildikten sonra en geç 24 saat içerisinde tüketilmelidir. Bu kurallara uyulması Kurban Bayramı'nın sağlıkla, huzurla ve güvenle geçmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda da gıda israfının önlenmesine ve kaynaklarının verimli kullanılmasına da katkı sağlayacaktır."

