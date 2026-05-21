Koyu renkte kan, deri ve çiçek benzeri kabarcıklar... Uzman isim, yine ezberleri altüst etti!

Türkiye'de her yıl Kurban Bayramı süresince yaklaşık 1 milyon büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş hayvanın nakledilip kesildiğini belirten Gücükoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı, il ve ilçelerdeki yerel yönetimlerce belirlenen hayvan pazarlarından ya da veteriner hekimi bulunan kasaplık hayvan yetiştiricilerinin denetiminde olan yerlerden hayvanların alınmasını önemsiyoruz. Satın alınacak hayvanların küpeli olmaları ve hayvanlara ait veteriner sağlık raporunun mutlaka bulunması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığının, 'Tarım Cebimde' uygulamasıyla kulak küpesi numarasından hayvanın ırkı, cinsiyeti ya da yaş gibi bilgilerini sorgulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.