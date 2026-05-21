CIA bağlantılı isimden tuhaf iddia: ABD dört uzaylı türünü gizliyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nda (CIA) çalışmış üst düzey bir bilim insanı, ABD hükümetinin birden fazla uzaylı türünün varlığını bildiğini ancak bunu gizlediğini öne sürdü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığına göre, 1970’li ve 1980’li yıllarda psikolojik casusluk ve tanımlanamayan uçan cisimler üzerine yürütülen istihbarat programlarında görev alan fizikçi ve elektrik mühendisi Dr. Hal Puthoff, “uçan daire enkazlarını inceleyen kişilerin en az dört farklı canlı türüyle karşılaştığını” söyledi.

Pentagon’un çok gizli projelerinde çalışmasıyla bilinen fizikçi Dr. Eric Davis ise daha önce bu türlerden söz etmiş ve Kongre’de verdiği ifadede “griler, Nordikler, böceksiler ve sürüngenlerin” bilinmeyen araçların operatörleri olabileceğini belirtmişti.

Davis, bu varlıkları insan benzeri ve insan boyutlarına yakın canlılar olarak tanımlarken, bunların ileri teknolojilerin tersine mühendisliğini amaçlayan gizli programlarla bağlantılı olabileceğini ifade etti. ABD’li yetkililer bu programları “yeni bir Soğuk Savaş” olarak nitelendirmişti.

Puthoff, geçen hafta Steven Bartlett’in sunduğu “The Diary of a CEO” adlı podcast programında yaptığı açıklamada, “En az dört tür var. Dört ayrı tür. Ben doğrudan erişim sağlayamadım ama konuştuğum kişilere inanıyorum. En az dört farklı yaşam türü mevcut” dedi.

“Griler”, büyük kafalı ve iri siyah badem gözlü klasik kısa boylu uzaylılar olarak tanımlanırken, “Nordikler”in insanlara çok benzediği ancak daha uzun boylu, sarışın, mavi gözlü ve açık tenli oldukları iddia ediliyor.

“Sürüngenler” ise en tartışmalı türlerden biri olarak görülüyor. İddialara göre bu varlıklar yılan benzeri görünüme sahip ancak insanlar gibi yürüyebiliyor ve şekil değiştirme yeteneğine sahip bulunuyor. Bu durum, onların insan toplumuna sızdığı yönündeki kanıtlanmamış komplo teorilerini besledi.

“Böceksiler”in ise dev peygamberdevesi benzeri canlılar olduğu, çok sayıda uzva, dış iskelete, çene benzeri algılayıcılara ve antenlere sahip oldukları öne sürülüyor.

Bu açıklamalar, ABD halkına UFO dosyalarının ilk bölümünün açıklanmasından bir hafta sonra geldi.

Puthoff, 14 Mayıs tarihli programda, kısa süre önce ABD hükümetinin 1940’lardan bu yana büyük bir UFO kurtarma programını gizlediğini iddia eden tartışmalı “The Age of Disclosure” belgeselini yayımlayan yönetmen ve yapımcı Dan Farah ile birlikte yer aldı.

Farah röportaj sırasında, “Belgeseli hazırlarken görüştüğüm kişiler, hem kamera önünde hem dışında, ayrıca Hal’in yıllardır görüştüğü kişiler, yalnızca ABD içinde onlarca düşmüş aracın bulunduğunu doğruladı” dedi.

Farah, “Doğal şekilde düşen ya da vurularak ele geçirilen insan dışı kökenli onlarca araçtan söz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Belgeselde üst düzey hükümet yetkilileri, gaziler ve Amerikan istihbarat topluluğundan muhbirlerle yapılan röportajlar yer alıyor. Bu kişiler, söz konusu dört türün geride bıraktığı düşünülen ileri teknolojileri anlamaya yönelik küresel çabalar hakkında bildiklerini anlattı.

Bu isimler arasında Puthoff’un çalışma arkadaşı fizikçi Eric Davis de bulunuyor. Davis geçen mayıs ayında Capitol Hill’de düzenlenen özel toplantıda dört uzaylı türüne ilişkin ayrıntılar paylaşmıştı.

Davis, geçen yıl Kongre üyelerine yaptığı açıklamada, “İnsanların aşina olduğu genellikle birden fazla tür var. Griler, Nordikler… Ayrıca sürüngenler ve böceksilerden söz ediliyor. Bunların gerçek anlamda sürüngen veya böcek oldukları kast edilmiyor. Ancak onları gören kişilere göre başları, dört uzuvları ve gövdeleri olduğu için sürüngenimsi veya böceğimsi insan benzeri varlıklara benziyorlar” dedi.