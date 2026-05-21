  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çinli BYD'yi beklerken Alman devi Manisa kararını duyurdu: Devreye alıyoruz, Türkiye kilit merkez olacak O hastalık sessiz ilerliyor! Herkes beslenme alışkanlığını değiştirdi ama uzmanı yıllarca fark edilmiyor diyerek uyardı Küresel haydut Trump’a tam da bu yakışır! ‘O ülkeye gidip başbakan adayı olacağım’ Orgeneral Bayraktaroğlu 'Bunu yapmak zorunda kalındı' diyerek duyurdu: Türkiye konsept değiştirdi Uzmanı özellikle uyardı! Kurban keserken bu yaralanmalara dikkat 'Yollar ayrılıyor' diyerek duyurdular: Galatasaray'a talih kuşu kondu! 'Koşun gelin alın' Savaştan son dakika açıklaması yaptılar! 'Bir yerleşim birimini daha ele geçirdik' Ortaya çıktı: Atletico Madrid can sıktı! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray Türkiye sessiz ve derinden ilerliyor: Yeni savaş gemisi ortaya çıktı Bu yağ saçları güçlendirip dökülmesini engelliyor: Resmen Rapunzel gibi güçlü ve upuzun oluyor! Duyan satın alıyor
Kültür Sanat
6
Yeniakit Publisher
Herkesin merak ettiği gizem... Ulucami’nin duvarındaki boşluklar ne anlatıyor?
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Herkesin merak ettiği gizem... Ulucami’nin duvarındaki boşluklar ne anlatıyor?

Diyarbakır’da Şehir Araştırmaları Merkezi kurucusu Mehmet Ali Abakay, Sur ilçesindeki Ulucami’nin duvarında bulunan iki boşluğun sebebini anlattı.

#1
Foto - Herkesin merak ettiği gizem... Ulucami’nin duvarındaki boşluklar ne anlatıyor?

Diyarbakır’da Ulucami’nin duvarındaki iki boşluğun, kayıp kitabelere ait olduğu öne sürüldü.

#2
Foto - Herkesin merak ettiği gizem... Ulucami’nin duvarındaki boşluklar ne anlatıyor?

Eğitimci-yazar Mehmet Ali Abakay, kentin Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan ve 3 oda 1 salondan oluşan dairede, 35 yılda biriktirdiği 200 bini aşkın kitapla açtığı ‘Şehir Araştırmaları Merkezi’ndeki kaynaklardan, Sur ilçesindeki İslam aleminin 5’inci Harem-i Şerif’i olarak kabul edilen Ulucami ile ilgili araştırmalar yaptı.

#3
Foto - Herkesin merak ettiği gizem... Ulucami’nin duvarındaki boşluklar ne anlatıyor?

Abakay, kaynaklardan elde ettiği verilerle, cami duvarının sağ ve sol tarafındaki 2 boşluğun, taş formunda kaybolmuş 2 kitabeyi işaret ettiğini söyledi. Kitabelerin akıbetiyle ilgili bir verinin de olmadığını belirten Abakay, “Diyarbakır ile ilgili, Türkiye'nin 81 şehri ile ilgili araştırmalar yapan bir yazarım. Bugün burada 2 kitabenin eksikliğini gün ışığına çıkardık. Öncelikle tarihi kaynakları araştırdık.

#4
Foto - Herkesin merak ettiği gizem... Ulucami’nin duvarındaki boşluklar ne anlatıyor?

Gezginlerin yani 'seyahatname yazan gezginlerin seyahatnamelerinde var mı' diye baktık ancak bulamadık. Daha sonra batılı yazarlar, şarkiyatçılar gelmiş. Maalesef bu 2 kitabenin akıbeti hakkında bilgi sahibi olmadık. Diyarbakır, 1515'te el değiştiriyor ve Osmanlı hakimiyetine giriyor. Bazen olabiliyor; kitabeler, gezgin adı altında şarkiyatçılar ya da misyonerler tarafından alınıp götürülebiliyor” dedi.

#5
Foto - Herkesin merak ettiği gizem... Ulucami’nin duvarındaki boşluklar ne anlatıyor?

Konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da araştırılması gerektiğini ifade eden Abakay, “İlk kitabe, geometrik desenli değil ve yeri boş. Diğeri de az ilerisinde mevcut olan kitabenin izi. Kitabe olmamış olsaydı böyle bir yerde bir iz, bir alamet olmazdı. Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gerekse Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bu konunun araştırılmasını istiyoruz. Kitabeler belki Diyarbakır'daki Etnografya Müzesi deposunda da olabilir. Bu ortaya çıkarsa en azından bu çirkin görüntü de ortadan kaldırılır. Eğer çalışmalar sonuç vermezse de aynı şekilde bazalt taşından kesimler yapılır ve bu açıklık ortadan kaldırılmış olur diye düşünüyorum. Bir sultanın, bir padişahın kitabesi, bazen 3-4 cümle bile tarihteki bazı olayları değiştirebiliyor. O açıdan önemli görüyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluğu aklamak isterken baltayı taşa vurdu! Saymaz’ın umre iftirası yargıya taşındı
Gündem

Yolsuzluğu aklamak isterken baltayı taşa vurdu! Saymaz’ın umre iftirası yargıya taşındı

“Saraçhane bülbülü" olarak adlandırılan İsmail Saymaz yolsuzluğu aklamak isterken baltayı taşa vurdu. Saymaz'ın iftiraları yargıya taşındı...
Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!
Gündem

Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinden 68 ihbar ulaştı. Valilik, hastanelere ba..
Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!
Gündem

Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, ziyaret ettiği bir esnafla yaşadığı selam almama tartışmasının ardından tehditler savurdu. Bir süre s..
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda isim gözaltında
Gündem

Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda isim gözaltında

Ünlülere yönelik yeni dalga operasyonunda çok sayıda tanınan isim gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar içerisinde Mabe..
Her taşın altından Ağbaba çıkıyor! Bu kez de İzmir'i karıştırdı
Siyaset

Her taşın altından Ağbaba çıkıyor! Bu kez de İzmir'i karıştırdı

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve bazı tutukluların itiraflarında sık sık adı geçen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu kez de İz..
Erdoğan ile görüşen Trump'tan ilk açıklama
Gündem

Erdoğan ile görüşen Trump'tan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Ara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23