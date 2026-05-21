Herkesin merak ettiği gizem... Ulucami’nin duvarındaki boşluklar ne anlatıyor?

Konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da araştırılması gerektiğini ifade eden Abakay, “İlk kitabe, geometrik desenli değil ve yeri boş. Diğeri de az ilerisinde mevcut olan kitabenin izi. Kitabe olmamış olsaydı böyle bir yerde bir iz, bir alamet olmazdı. Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gerekse Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bu konunun araştırılmasını istiyoruz. Kitabeler belki Diyarbakır'daki Etnografya Müzesi deposunda da olabilir. Bu ortaya çıkarsa en azından bu çirkin görüntü de ortadan kaldırılır. Eğer çalışmalar sonuç vermezse de aynı şekilde bazalt taşından kesimler yapılır ve bu açıklık ortadan kaldırılmış olur diye düşünüyorum. Bir sultanın, bir padişahın kitabesi, bazen 3-4 cümle bile tarihteki bazı olayları değiştirebiliyor. O açıdan önemli görüyoruz” diye konuştu.