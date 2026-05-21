Hatay'da aşırı yağış felaketi, çöken yol 5 aracı yuttu
Hatay'da aşırı yağış felaketi, çöken yol 5 aracı yuttu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yapılan şiddetli yağış uyarıları Hatay’da acı bir tabloyla gerçeğe dönüştü. Akşam saatlerinde aniden bastıran ve gece boyu şiddetini artırarak devam eden sağanak, kent genelinde hayatı adeta felç etti. Altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde taşkınlar yaşanırken, yollar şelaleye, caddeler ise göle döndü.

Sel afetinin en ağır hasar bıraktığı noktaların başında Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi geldi. Aşırı yağış sularının zemin altındaki toprağı oyması ve altyapıya zarar vermesi sonucu mahalledeki bir yolda devasa bir göçük meydana geldi. Büyük bir gürültüyle yaşanan çökme esnasında, yol kenarında park halinde bulunan 5 araç metrelerce derinliğindeki çukura düşerek sular altında kaldı.

Geceyi korku ve panik içinde geçiren mahalle sakinleri, çökmenin yaşandığı anlarda can kaybı yaşanmamasının büyük bir şans olduğunu belirtti.

Havadan çekilen görüntüler tahribatı kanıtladı

Gün ağardığında ise felaketin boyutu tam anlamıyla ortaya çıktı. Olay bölgesinde dronlar aracılığıyla havadan çekilen görüntüler, çöken yolun oluşturduğu devasa krateri ve çukurun içinde mahsur kalan araçları net bir şekilde gözler önüne serdi.

Görüntülerde, yolun altındaki dolgu malzemesinin tamamen boşaldığı ve asfaltın büyük kalıplar halinde yarıldığı dikkati çekti.

Araç sahiplerinin çaresiz bekleyişi sürüyor

Yaşanan büyük çaplı çökme nedeniyle bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, göçük altında kalarak büyük çapta maddi hasar alan 5 aracın sahipleri yetkililerden yardım bekliyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve emniyet ekiplerinin, yeni bir toprak kayması riskine karşı güvenlik önlemlerini artırdığı ve araçların güvenli bir şekilde çıkarılması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Bölgede teyakkuz hali sürerken, yetkililer vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve hasarlı yollardan uzak durmaları konusunda uyardı. Hasar tespit çalışmalarının ise suların tamamen çekilmesinin ardından hız kazanması bekleniyor.

