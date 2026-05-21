SON DAKİKA
İran’dan Hürmüz Boğazı’nda yeni strateji: Deniz kontrol bölgesi ilan edildi

Küresel enerji ticaretinin ana damarı olan Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor. İran, bölgedeki deniz trafiğini tamamen kendi denetimine alma hedefini bir adım öteye taşıyarak, stratejik su yolunda özel bir "deniz kontrol bölgesi" oluşturduğunu duyurdu.

İran tarafından kurulan “Basra Körfezi Su Yolları Yönetim Kurumu” (PGSA), sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı harita ile denetim sahasının sınırlarını resmen ilan etti. Yeni düzenlemeye göre boğazın doğusu, İran’daki Cebel Mübarek ile BAE’deki Güney Fuceyra hattı; batısı ise İran’daki Kişm Adası ile BAE’deki Umm el-Kayveyn hattı arasında kalan bölge, artık İran’ın tam kontrolü altında olacak.

Tahran yönetimi, bu bölgeden geçiş yapmak isteyen tüm gemilerin PGSA ile önceden koordinasyon sağlaması ve geçiş izni alması gerektiğini vurguladı. Kurum, koordinasyon dışı gerçekleştirilen her türlü geçişin yürürlükteki kurallara aykırı sayılacağını ve müdahale edileceğini bildirdi.

Askeri gözetim 7/24 devam edecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ile orduya bağlı deniz güçlerinin bölgedeki gözetim ve istihbarat faaliyetlerini 24 saat esasına göre sürdüreceği açıklandı. Yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın korunmasının İran’ın ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilerek, yabancı gemilere yeni prosedürlere tam uyum sağlamaları yönünde sert bir uyarı yapıldı.

Küresel enerji piyasalarında endişe

Dünya petrol trafiğinin yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nda kontrolün Tahran’a geçmesi ve yeni denetim kurallarının devreye girmesi, küresel enerji tedarik zincirlerinde yeni bir belirsizlik dönemini başlatıyor. Son 24 saat içerisinde aralarında petrol tankerlerinin de bulunduğu 26 geminin, Devrim Muhafızları’nın koordinasyonuyla geçiş yaptığı belirtilirken, piyasalar bölgedeki askeri hareketliliği yakından takip ediyor. Uzmanlar, bu adımın bölgedeki jeopolitik gerilimi tırmandırabileceği ve uluslararası ticaret üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

