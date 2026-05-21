Kılıçdaroğlu da "hırsızlık" dedi, "arınma" çıkışı CHP’yi silkeledi

Yazısında, 13 yıl boyunca partinin genel başkanlığını yapmış ve Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir ismin önerilerinin, yine kendi partisinden kişilerce ağır eleştirilere maruz kalmasını sorgulayan Karahasanoğlu, bu durumu şu ifadelerle ele aldı:

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı bir dönüm noktası mı?

"CHP içinde siyaset yapmış, onun cumhurbaşkanı adayı olmuş bir ismin önerilerine, kendisini CHP’li olarak tanıtan kesimden eğer topyekün bir saldırı varsa, bu partinin bilge kesiminin de artık oturup düşünmeleri gereken vakte gelindiğini söyleyebiliriz."

"Mızrak çuvala sığmıyor"

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialara ve Enver Aysever’in daha önce dile getirdiği ifadelere atıfta bulunan yazar, İmamoğlu’nun kendisine yönelik eleştiriler karşısında bazı isimlere dava açarken, "hırsız" nitelemesinde bulunanlara karşı neden sessiz kaldığını sordu. Karahasanoğlu, "Servet Yıldırım’a dava açmadı, Enver Aysever’e dava açmadı, haydi bakalım sırada Kemal Kılıçdaroğlu var. Bakalım Kılıçdaroğlu’na dava açabilecek mi?" ifadelerini kullandı.

"Çözülme yakındır"

İmamoğlu’nun elindeki finansal kaynakların mevcut desteğin ana unsuru olduğunu savunan Karahasanoğlu, bu kaynakların tükenmesiyle birlikte siyasi desteğin de son bulacağını öne sürdü. Yazısını, "Baştan aşağıya çamura ve pisliğe bulaşmış bir siyaset anlayışının, partinin genel başkanı konumundaki isim tarafından dahi zikredilmesine rağmen inkar edilmesi daha ne kadar sürebilecektir ki? Çözülme yakındır, bekleyiniz" sözleriyle noktaladı.