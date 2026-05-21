  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama Pakistan devrede: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı güvenceye alacak geçici uzlaşı planı Türkiye nüfusu için alarm veren rakamlar! TÜİK endişelendiren verileri açıkladı PKK’nın İran kolu PJAK Trump’ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz! Doğu'nun Boğaz Köprüsü 5,9 milyar lira kazandırdı Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar! Beğenmediklerini sınır dışı ediyor Köle tüccarı geri döndü Vergi borcu olanlar dikkat! Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!
Gündem Kılıçdaroğlu da "hırsızlık" dedi, "arınma" çıkışı CHP’yi silkeledi
Gündem

Kılıçdaroğlu da "hırsızlık" dedi, "arınma" çıkışı CHP’yi silkeledi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kılıçdaroğlu da "hırsızlık" dedi, "arınma" çıkışı CHP’yi silkeledi

Gazeteci Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı bugünkü köşe yazısında, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın zamanda yaptığı "arınma" çağrısını ve bu çağrının parti içindeki yankılarını değerlendirdi. Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu’nun CHP yönetimindeki bazı isimlere yönelik eleştirilerinin, parti tabanında ve sosyal medyadaki destekçiler tarafından yoğun tepkiyle karşılanmasını dikkat çekici bir "çözülme" işareti olarak yorumladı.

Yazısında, 13 yıl boyunca partinin genel başkanlığını yapmış ve Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir ismin önerilerinin, yine kendi partisinden kişilerce ağır eleştirilere maruz kalmasını sorgulayan Karahasanoğlu, bu durumu şu ifadelerle ele aldı:

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı bir dönüm noktası mı?

"CHP içinde siyaset yapmış, onun cumhurbaşkanı adayı olmuş bir ismin önerilerine, kendisini CHP’li olarak tanıtan kesimden eğer topyekün bir saldırı varsa, bu partinin bilge kesiminin de artık oturup düşünmeleri gereken vakte gelindiğini söyleyebiliriz."

"Mızrak çuvala sığmıyor"

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialara ve Enver Aysever’in daha önce dile getirdiği ifadelere atıfta bulunan yazar, İmamoğlu’nun kendisine yönelik eleştiriler karşısında bazı isimlere dava açarken, "hırsız" nitelemesinde bulunanlara karşı neden sessiz kaldığını sordu. Karahasanoğlu, "Servet Yıldırım’a dava açmadı, Enver Aysever’e dava açmadı, haydi bakalım sırada Kemal Kılıçdaroğlu var. Bakalım Kılıçdaroğlu’na dava açabilecek mi?" ifadelerini kullandı.

"Çözülme yakındır"

İmamoğlu’nun elindeki finansal kaynakların mevcut desteğin ana unsuru olduğunu savunan Karahasanoğlu, bu kaynakların tükenmesiyle birlikte siyasi desteğin de son bulacağını öne sürdü. Yazısını, "Baştan aşağıya çamura ve pisliğe bulaşmış bir siyaset anlayışının, partinin genel başkanı konumundaki isim tarafından dahi zikredilmesine rağmen inkar edilmesi daha ne kadar sürebilecektir ki? Çözülme yakındır, bekleyiniz" sözleriyle noktaladı.

ALİ KARAHASANOĞLU’NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!
Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!

Gündem

Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!

CHP'li Belediyelerde 'Temsil' Vurgunu! Özel Kaleme ve Reklama Milyonlar Akıtmışlar!
CHP'li Belediyelerde 'Temsil' Vurgunu! Özel Kaleme ve Reklama Milyonlar Akıtmışlar!

Gündem

CHP'li Belediyelerde 'Temsil' Vurgunu! Özel Kaleme ve Reklama Milyonlar Akıtmışlar!

CHP'li belediyede bir garip ihale! 130 bin adet çalı süpürgesi ne için alınır?
CHP'li belediyede bir garip ihale! 130 bin adet çalı süpürgesi ne için alınır?

Siyaset

CHP'li belediyede bir garip ihale! 130 bin adet çalı süpürgesi ne için alınır?

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YORGUN DEMOKRAT

SİLKELEMEK Mİ? TÜM CHP SEÇMENİNİN NEFRETİNİ KAZANDI KK.HER CHP Lİ KİMİN NE OLDUĞUNU GÖRDÜ...

Erkan Bayındır

Sanki bu hırsızları CHP ye ben getirdim de milletin başına bela ettim
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23