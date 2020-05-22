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Gece yarısı kumar operasyonu

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına uymayarak kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 00:40:00 -
Gece yarısı kumar operasyonu

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına uymayarak kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi 607. Sokak'ta bulunan bir pasajdaki boş bir dükkanda oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, aynı mekanda bulunan 12 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten 3 bin 150'şer liradan toplam 37 bin 800 lira para cezası kesildi.

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