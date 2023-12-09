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Gündem Gece yarısı büyükşehiri sel bastı
Gündem

Gece yarısı büyükşehiri sel bastı

Yeniakit Publisher
2023-12-09 08:52:00 -

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı felç etti. Aralıksız devam eden yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken pek çok araç suda mahsur kaldı.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı felç etti. Aralıksız devam eden yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken pek çok araç suda mahsur kaldı. Bazı noktalarda ise yollar suların taşıdığı çamurlarla balçığa dönerken, bir sitenin istinat duvarı yağışa dayanamayarak çöktü.

Gaziantep'te kent genelinde saat 20.00 itibariyle sağanak etkili olmaya başladı. Dakikalar geçtikçe etkisini artıran yoğun yağış nedeniyle kent genelinde pek çok cadde ve sokak adeta göle döndü. Yağış nedeniyle özellikle Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan D-850 karayolu ve Çimento Kavşağını tamamen su bastı. Bir sitenin istinat duvarı ise yoğun yağışa dayanamayarak çöktü.

MAHSUR KALANLAR OLDU

Yağış nedeniyle göle dönen yollarda pek araç da mahsur kaldı. Araçların mahsur kaldığı bölgelere çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçların mahsur kaldığı bölgelerde vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken kente yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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