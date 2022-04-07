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Medya 'Geççek' diye milletin zorluklarını istismar etti! Şimdi 80 milyona tekne aldı
Medya

'Geççek' diye milletin zorluklarını istismar etti! Şimdi 80 milyona tekne aldı

'Geççek' adı şarkısı ile Türk milletinin zorluklarını istismar eden Tarkan, 80 milyon TL'ye ultra lüks tekne satın aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 19:10:00 - 2022-04-07 19:17:32
'Geççek' diye milletin zorluklarını istismar etti! Şimdi 80 milyona tekne aldı

Türk milletinin zorluklarını istismar ederek "Geççek" deyip muhalefete umut olan Tarkan, 80 milyon TL'ye ultra lüks tekne satın aldı.

Tatil için Maldivler'e gitmişti!

Geçen hafta eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Maldivler'e giden Tarkan, iki katlı beş kamaralı lüks Azimut Numarine xp26 motoryat satın aldı.

Türk milletinin zorluklarını istismar ederek halktan biriymiş gibi görünüp "Geççek" şarkısının melodisi ile kitleleri kışkırtan Tarkan'ın maskesi, bir yata 80 milyon TL vermesi ile birlikte düşerken, kamuoyu gelir adaletsizliği üzerinden Tarkan'ı eleştirdi.

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