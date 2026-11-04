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Dünya Gazze'de şehit sayısı 74 bin 615'e yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 615'e yükseldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Gazze'de şehit sayısı 74 bin 615'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde şehit olanların sayısının 74 bin 615'e yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık ayrıca 1 sivilin daha önceki saldırılarda aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü aktardı.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 599'a, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 847'ye, yaralı sayısının da 5 bin 774'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 615'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 899'a ulaştığı aktarıldı.

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Yorumlar

Abdullah

Hamas rahat dursa tek can kaybı olmayacak. Rahat durmuyor, vurulunca da böyle haber yapılıyor
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