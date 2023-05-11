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Gündem Gazze Şeridi'nden İsrail'e 469 roket saldırısı gerçekleştirildi
Gündem

Gazze Şeridi'nden İsrail'e 469 roket saldırısı gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2023-05-11 06:24:00 -
Gazze Şeridi'nden İsrail'e 469 roket saldırısı gerçekleştirildi

şgalci Yahudi devletinden yapılan açıklamada, Gazze'den atılan 469 roketten 333'ünün İsrail'e ulaştığı, 107'sinin ise Gazze Şeridi sınırlarında düştüğü belirtildi. Geriye kalan 29 rokete ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e 469 roket saldırısı düzenlendiği açıklandı.

Hava savunma sisteminin 153 roketi engellediği, bazı roketlerin yerleşim birimlerine isabet ederek maddi hasara yol açtığı aktarıldı.

Gazze'den atılan roketlerden birinin Sderot'ta bir eve isabet ettiği, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail Güney Bölgesi İtfaiye ve Kurtarma birimi, Gazze'den atılan roketlerden birinin Aşkelon'da bir evin bahçesine isabet ettiğini, itfaiye ekiplerinin çıkan yangına müdahale ettiğini ve yaralanan olmadığını bildirdi.


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Öte yandan, İsrail ordusunun İslami Cihad Hareketi'ne ait 133 hedefe saldırı düzenlediği ifade edildi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün başlattığı saldırıları bugün de sürdürdü.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde tarım arazilerini hedef aldığı, maddi hasara yol açan saldırılarda 2 evin yıkıldığı ve yaralanan olmadığı açıklanmıştı.

İslami Cihad Hareketi de İsrail'in bölgede evlere saldırmayı sürdürmesi durumunda Tel Aviv ve İsrail'in iç kesimlerine misliyle karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.

21 Filistinli şehit oldu, 4'ü ağır 64 Müslüman yaralandı.

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