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Aktüel Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vaka sayısı bini geçti
Aktüel

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vaka sayısı bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:36:12 -
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vaka sayısı bini geçti

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sokağa çıkma yasağına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı bini aştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 182 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Bölgede, toplam can kaybının 8'e, vaka sayısının ise 1151'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 89 olduğu hatırlatıldı.

- Sokağa çıkma yasağına rağmen virüs hızla yayılıyor

Gazze'de ilk kez karantina merkezlerinin dışında Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen bölgedeki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarında yaşanan hızlı artış dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dün de Gazze'de 162 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra 5 Eylül'de yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını durdurmak için İçişleri Bakanlığıyla aralıksız çalıştıklarını ancak virüsün halen kontrol altına alınamadığını dile getirmişti.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi de bölgenin Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi bir insani krizden geçtiğini ve sağlık sisteminin bu durum karşısında çökmesinden endişe duyulduğunu bildirmişti.

İsrail, 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor ve aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

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