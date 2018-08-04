Gazze şehidini uğurladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve bu sabah şehit olan Filistinli çocuğun cenazesi defnedildi.

İsrail askerlerinin, dün düzenlenen gösterilerde açtığı ateş sonucu yaralanarak bu sabah şehit olan Filistinli Muaz es-Suveri (15) için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze’deki Aksa Şehitleri hastanesinden alınan Suveri'nin naaşı, Gazze’nin orta kesimlerinde bulunan En-Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki İzzeddin el-Kassam Camisi'nde yüzlerce Filistinlinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde AA muhabirine açıklamada bulunan Suveri’nin annesi Hanan es-Suveri, “Muaz da diğer çocuklar gibi, oynamayı severdi. Top oynamayı çok severdi. Ancak işgal devleti onu çocukluğunu yaşamaktan mahrum etti.” dedi.

Oğlunun gösterilere katılmaya önem verdiğini de vurgulayan annesi, “Muaz bana bu gösterilerin barışçıl olduğunu söylerdi. Ben ve babası daima arka saflarda kalmasını öğütlerdik. İşgalin kurşunlarından uzak durmasını söylerdik.” ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 157'YE YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Muaz es-Suveri’nin bu sabah şehit olduğunu duyurmuştu.

Muaz’ın şehit düşmesiyle birlikte 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki can kaybı 157'ye yükseldi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.