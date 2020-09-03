Gazze için kritik açıklama

Gazze için Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) endişe veren bir açıklama geldi.

Komite Sözcüsü Suheyr Zekkut, bölgenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sebebiyle ciddi bir insani krizden geçtiğini ve sağlık sisteminin bu durum karşısında direnememesinden kaygı duyduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumu hakkında açıklama yapan Sözcü Zekkut, komitenin, Gazze'de terör devleti İsrail ablukasının olumsuz yansımaları ve koronavirüs gölgesinde yaşanan insani durumu endişeyle izlediğini söyledi.

Terör ve işgal devleti İsrail'in ablukası ve Filistin'deki bölünme sebebiyle sağlık sektörünün ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşadığını belirten Sözcü, ICRC'nin Gazze'deki harap olan sağlık sisteminin vaka sayılarının çoğalması durumunda uzun süre dayanamayacağı hususunda ciddi korkularının olduğunu bildirdi.

Sürecin başından beri virüsün Gazze halkı arasında yayılmasının korkutan bir senaryo olduğunu ifade eden Sözcü Zekkut, salgının gölgesinde bölgedeki sağlık sisteminin hizmet verememesi tehlikesine karşı ikazda bulundu.

Terör devleti İsrail'in 14 senedir uyguladığı abluka ve Filistinlilerin kendi içlerindeki anlaşmazlık yüzünden sağlık sisteminin yorgun olduğunu bildiren Komite Sözcüsü, senelerce doktorların çok düşük maaşlar ile çalıştığını bu yüzden Gazzelilerin yeterli tıbbi hizmet alamadığını belirtti.

Yoksulluğun, işsizliğin ve insani krizin artmasının sağlık durumunu daha da karmaşık hale getirdiğini, pandemiyle mücadelede sağlık sistemine büyük sorumluluklar yüklendiğini ifade eden Komite Sözcüsü, Gazze Şeridi'nde koronavirüsle mücadele için uluslararası düzeyde acil olarak harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Zekkut, işgalci İsrail'in akaryakıt girişine mani olması sonucunda Gazze Şeridi'nde yaşanan ve hayatı felç eden elektrik kesintileri hakkında da konuştu.

Elektrik kesintilerinin, hava sıcaklıklarının arttığı ve sokağa çıkma yasağı dönemine denk geldiği için halk tarafından koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasını zorlaştırdığını belirten Sözcü nüfus yoğunluğunun saatlerce elektrik kesintisi ve özellikle mülteci kamplarındaki sıkışık ve kapalı evler düşünüldüğünde, halkın koronavirüsten korunma talimatlarına uymasının olanaksız göründüğünü söyledi.

İşsizlik ve yoksulluk probleminin koruyucu ekipman ve temel yaşam ihtiyaçlarının sağlanmasını zorlaştırdığını söyleyen Komite Sözcüsü, salgının tüm ülkeler için zor olduğunu ama bu ülkelerin halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek birikimlere sahip olduğunu, Gazze nüfusunun ise yeterli mali kaynağa sahip olmadığını, geçimlerini günlük işlerden karşıladıklarını, sokağa çıkma yasağıyla insanların işlerini kaybederek, geçimlerini sağlayacak kaynaktan yoksun kaldıklarını ifade etti.

Öte yandan, Gazze'de sokağa çıkma yasağının uzaması ile şiddet eylemlerinde de artış olmasından kaygılandıklarını belirten Zekkut, sivil toplum kuruluşlarına göre, Filistin toplumunun içerisinde pandemi dönemine rastlayan aylarda şiddet konusunda artış olduğunu bildirdi.

Her zaman Gazze halkının yanında olacağını duyuran Sözcü, uluslaraları topluma da elektrik krizinin bir an önce çözülmesi için çağrı yaptı.