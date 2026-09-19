Gaziosmanpaşa'da 665 konutun kurası çekildi: Anahtarlar 1 ay içinde teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde İstanbul’un Gaziosmanpaşa, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde kentsel dönüşümle yenilenen toplam 1.602 bağımsız bölüm için kura heyecanı yaşandı. Gaziosmanpaşa’da 665, Maltepe’de 453 konut ile Zeytinburnu’nda 524 bağımsız bölümü kapsayan kura çekimleri eş zamanlı gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa’daki Yıldıztabya Mahallesi 6B Bölgesi için düzenlenen tören, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Program, bölgedeki dönüşüm sürecini anlatan video gösterimiyle başladı.

Törene TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, İlçe Başkanı Av. İsmail Ergüneş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevda Aşkın, Belediye Başkan Vekili Av. Eray Karadeniz ile hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

YILDIZTABYA’YA DEPREME DAYANIKLI 665 YENİ KONUT

TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında 94 bin 977 metrekarelik alanda 14 blok ve 665 konut inşa edildi. Projede 335 araç kapasiteli kapalı otoparkın yanı sıra 18 bin 647 metrekare yeşil alan ve 621 ağaç bulunuyor. Projede ayrıca olası afet durumlarına karşı sığınaklara da yer verildi.

Depreme dayanıklı olarak inşa edilen yeni konutlarda hak sahiplerinin yaşayacağı daireler noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

ANAHTARLAR 1 AY İÇİNDE HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Başkan Vekili Eray Karadeniz, hak sahiplerinin heyecanını paylaştıklarını belirterek, kura çekiminin ardından anahtar teslimleri için de tarih verdi.

Karadeniz, “En az hak sahiplerimiz kadar biz de heyecanlıyız. Bugün hak sahiplerimizin konutlarının belirlendiği günü yaşıyoruz. İnşallah bir ay gibi bir süre içerisinde anahtar teslimlerini de gerçekleştireceğiz” dedi.

Projenin Gaziosmanpaşa’ya önemli bir değer kazandırdığını ifade eden Karadeniz, yeni yapıların modern ve depreme dayanıklı olduğuna dikkat çekerek, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

KARADENİZ: “HAYALİMİZ DEPREME DAYANIKLI, YEŞİL VE MODERN BİR GAZİOSMANPAŞA İNŞA ETMEK”

Gaziosmanpaşa’da yalnızca devam eden projelerin tamamlanmasına değil, yeni dönüşümlerin önünün açılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Karadeniz, ilçedeki imar planlarında yapılan düzenlemelere de değindi.

Karadeniz, “Gaziosmanpaşa’da 16 mahallede 13 farklı imar planı varken tek ve eşit imar planına geçerek ilçemizin tamamını ilgilendiren teşvikleri ortaya koyduk. Böylece ada bazlı dönüşümün önünü açtık. Şu ana kadar 43 adada dönüşüm için ilk adımlar atıldı. Hayalimiz; depreme dayanıklı, yeşil, modern, insanların sağlıkla ve huzurla yaşayacağı bir Gaziosmanpaşa inşa etmek” ifadelerini kullandı.

Karadeniz, projenin planlanan teslim tarihinden yaklaşık altı ay önce tamamlandığını belirterek süreçteki desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

BAKAN KURUM: “GAZİOSMANPAŞA BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Zeytinburnu’nda gerçekleştirilen programdan Gaziosmanpaşa’daki törene canlı bağlantıyla katıldı.

Kurum, “Bugün üç ilçemizde heyecanlıyız. Bunlardan bir tanesi de Gaziosmanpaşa’mız. Gaziosmanpaşa bizim göz bebeğimiz. Kıymetli Başkanım siz de bu projenin önemli bir parçasısınız. Bu proje için birlikte mücadele ettik, birlikte ter döktük. Bugün de bu mutluluğu vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Gaziosmanpaşa’mızdaki konutlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TOKİ’DEN KARADENİZ’E KENTSEL DÖNÜŞÜM TEŞEKKÜRÜ TOKİ

Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu da Yıldıztabya’daki projenin Gaziosmanpaşa’ya hayırlı olmasını dileyerek, hak sahiplerinin yeni konutlarında huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri temennisinde bulundu.

Caniklioğlu, Gaziosmanpaşa’daki çalışmalar dolayısıyla Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’in emeğine dikkat çekerek, kısa sürede gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

“Çekilişini yapacağımız Yıldıztabya Mahallesi’ndeki projemizin öncelikle tüm Gaziosmanpa’lı hemşehrilerimizehayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın burada sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarını temenni ediyorum. Sayın Eray Başkanımızın işi zor, emekleri çok. Gaziosmanpaşa için elinden geldiği kadar çalışıyor. Kısa bir zamanda geldi ama gerçekten takdire şayan işler gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Yıldıztabya 6B Bölgesi’ndeki hak sahiplerinin yeni konutları belli olurken, anahtarların bir ay içerisinde teslim edilmesiyle birlikte projede yaşamın başlaması planlanıyor.