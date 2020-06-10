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Aktüel

Gazinantep'te okulda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-06-10 19:06:13 -
Gazinantep'te okulda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir okulda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Nizip ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinleri ve okul yöneticileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması yaklaşık bir saattir devam ediyor.

İlçedeki tüm itfaiye ekiplerinin görevlendirildiği yangın için Gaziantep'ten de destek ekip istendi.

Binada mahsur kalanın olmadığı belirlenirken yangın nedeniyle okulun çatısından yoğun dumanların yükseldiği gözlendi.

Öte yandan okulun doğal gazlı olması dolayısıyla da bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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