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"Gazilere ve engellilere ücretsiz milletvekili aday adaylığı"

Milliyetçi Harekat Partisi(MHP), erken seçim öncesi milletvekili başvuru ücretlerini açıkladı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:14
"Gazilere ve engellilere ücretsiz milletvekili aday adaylığı"

MHP’de milletvekili aday adayı ücretleri belli oldu. Milletvekilliği başvuru ücreti 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

MHP Genel Merkezi’nde 27. dönem milletvekili aday adaylığı başvuru kayıt bürosu hazırlıkları devam ediyor.

Milletvekili adaylığı için başvuru ücretleri 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

Gaziler ve engelliler ise ücretsiz olarak başvuru yapabilecek.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 12:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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