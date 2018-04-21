"Gazilere ve engellilere ücretsiz milletvekili aday adaylığı"
Milliyetçi Harekat Partisi(MHP), erken seçim öncesi milletvekili başvuru ücretlerini açıkladı.21 Nisan 2018 Cumartesi 12:14
MHP’de milletvekili aday adayı ücretleri belli oldu. Milletvekilliği başvuru ücreti 2 bin 500 TL olarak belirlendi.
MHP Genel Merkezi’nde 27. dönem milletvekili aday adaylığı başvuru kayıt bürosu hazırlıkları devam ediyor.
Milletvekili adaylığı için başvuru ücretleri 2 bin 500 TL olarak belirlendi.
Gaziler ve engelliler ise ücretsiz olarak başvuru yapabilecek.
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