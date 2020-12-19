  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gaziantep'teki hastane yangınında hayatını kaybetti! Eski belediye başkanı defnedildi
Gündem

Gaziantep'teki hastane yangınında hayatını kaybetti! Eski belediye başkanı defnedildi

Gaziantep'teki hastane yangınında ölen eski belediye başkanı toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:35:00 -
Gaziantep'teki hastane yangınında hayatını kaybetti! Eski belediye başkanı defnedildi

Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ölen Nizip ilçesi Sekili Kasabası'nın eski Belediye Başkanı Ali Saffet Kanpolat'ın cenazesi Nizip'te toprağa verildi. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında ölen eski Sekili Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan Covid-19 testi ve otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kanpolat'ın cenazesi Sekili Orul Mahallesi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Saffet Kanpolat'ın cenazesi mahalle mezarlığında dualarla defnedildi.

Cenaze törenine eşi, çocukları, yakınları katıldı

Evli ve 7 çocuk babası olan Kanpolat, 10 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinden normal odaya geçme hazırlığı yaptığı öğrenilmiş son olarak dün eşi Firdevs ile görüntülü telefon görüşmesi yapmış ve bu sabah meydana gelen yangında hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti
Gündem

Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de aklınca boy ölçüşmeye kalkan Yunanistan, 2021 yılındaki bütçelerindeki silahlanma payını 5 kat artırdı. Konuya i..
'Kediler bir anda ortadan kayboldu' deyip 21 Aralık'a dikkat çekti
Gündem

'Kediler bir anda ortadan kayboldu' deyip 21 Aralık'a dikkat çekti

Ege Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Bayrı Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak kedilerinin ortadan kaybolduğunu..
Azerin: Türk'ün bayrağını Karabağ'da astık
Gündem

Azerin: Türk'ün bayrağını Karabağ'da astık

Çorum Belediyesinin davetlisi olarak kente giden Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, 'Çırpınırdın Karadeniz'de de seslendirdiğini hatırlatar..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay