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Aktüel

Gaziantep'te yeni doğan bebeğin hastanede karıştığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-08-04 19:41:21 -
Gaziantep'te yeni doğan bebeğin hastanede karıştığı iddiası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te doğum yapan kadın, erkek bebek dünyaya getirdiğini ancak hastanede kendisine kız bebek verildiğini iddia etti.

Hastanede doğum yapan Fatma Ç'ye (23), yeni doğan ünitesinde bir süre yoğun bakımda tutulduktan sonra bebeği teslim edildi.

Evine giden Fatma Ç, erkek çocuk dünyaya getirdiğini, hastanede kendilerine verilen doğum raporunda bebeğin cinsiyetinin erkek olarak yazıldığını ancak kendisine kız bebek verildiğini öne sürdü.

Baba Hıdır Ç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin erkek bebek dünyaya getirdiğini, kendilerine verilen çocuğun farklı olduğunu savundu.

Yarın DNA testi yaptıracaklarını dile getiren Hıdır Ç, "Amacımız çocuğun kime ait olduğunu öğrenmektir. DNA testiyle her şey ortaya çıkacak." dedi.

İddia üzerine hastane yönetiminin aileye DNA testi yaptıracağı öğrenildi.

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