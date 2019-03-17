0553 313 94 23

Gaziantep'te torbacılara gece operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep'te polis, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

17 Mart 2019 Pazar 15:12
Gaziantep'te torbacılara gece operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 76 polisin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine yönelik gece operasyonu düzenlendi.

Vatan, Hacıbaba, Düztepe, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerindeki 30 adrese yapılan baskınlarda uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda ise 50 gram eroin, 80 gram metamfetamin,10 gram esrar, 2 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 900 lira para, 3 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucuya ve silahlara el koyan ekipler, 8 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:12
  1. Gaziantep
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. torbacı operasyonu
  4. gözaltılar var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Monchi, Sevilla'ya döndü
    1. Monchi, Sevilla'ya döndü
    2. "İslamofobi ile mücadelede Türkiye..
    3. Çiftçilere mazrone fidanı dağıtıldı
    4. "Kahramanlarımızdan aldığımız ilhamla..
    5. Gaziantep'te torbacılara gece..
    6. İzmir'i sallayan miting öncesi bir..
    7. Uluslararası Aslı Nemutlu Palandöken..
    8. Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi..
    9. Saldırıdan Trump’ı sorumlu tutu
    10. Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
    11. Çocuğuna bağıran baba ve oğlunu..
    12. İmamoğlu’ndan sosyal medyadaki olumsuz..
    13. Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe!..
    14. AK Parti ve MHP'nin ortak mitingi:..
    15. AK Partili milletvekili fındık..
    16. Fatih'te 2 evi soyan hırsızlar yakalandı
    17. Mohamed Diame'ye Beşiktaş ve..
    18. Şehitler için 104’üncü yılda 104 metre..
    19. Kanala düşen çocuklarla ilgili..
    20. Bingöl’de Yeni Zelanda’daki saldırı..
    21. Hakkari'de 225 yerleşim birimi ulaşıma..
    22. Terör saldırısı sonrası bilet fiyatı..
    23. Devlet Bahçeli: Son kale Türkiye..
    24. Başkan Çelik esnaf sofrasına konuk oldu
    25. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bu..
    26. Denetimle serbestlikle cezaevinden..
    27. İran-Irak arasındaki ücretsiz vize..
    28. Katliamda ölenler için Samsun’da..
    29. Deutsche Bank ve Commerzbank birleşmek..
    30. Fuat Akdoğan, gençlerle halı saha maçı..
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu