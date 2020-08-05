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Aktüel

Gaziantep'te sosyal mesafe kuralı ihlal edilen düğünle ilgili yasal işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:39:10 -
Gaziantep'te sosyal mesafe kuralı ihlal edilen düğünle ilgili yasal işlem yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı tespit edilen bir düğüne ilişkin yasal işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki düğünlerin Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde denetlenmesine devam edildi.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde dün 20.00 ile 22.00 saatlerinde düzenlenen 29 düğünde kontroller yapılarak, düğün sahipleri salgın konusunda uyarıldı.

Denetimlerin ardından iki düğün sahiplerince iptal edildi, bir düğün hakkında ise sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi nedeniyle tutanak düzenlenerek yasal işlem yapıldı.

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