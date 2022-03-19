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Gündem Gaziantep'te PKK operasyonu
Gündem

Gaziantep'te PKK operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 22:55:00 -
Gaziantep'te PKK operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK mensubu olduğu öne sürülen 2 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardın biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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