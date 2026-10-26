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Yerel Gaziantep’te peş peşe iki kaza! 4 kişi ağır yaralandı
Yerel

Gaziantep’te peş peşe iki kaza! 4 kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 1 saat arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi ağır yaralandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde akşam saatlerinde art arda iki trafik kazası meydana geldi.

 

İlk kaza, dün saat 19.00 sıralarında, İslahiye ilçesi Haydarkenli Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim B. (62) yönetimindeki 27 ACJ 854 plakalı otomobil, Vahit K.’nin (60) kullandığı 27 AJF plakalı traktörün toprak yüklü römorkuna arkadan çarptı. Sürücü İbrahim B. ile aynı aileden Necla B. (52) ve Şeyda B. (19) ağır yaralandı.

 

Hafif ticari aracın ön camına çarptı

İkinci kaza ise dün saat 20.00 sıralarında, İslahiye Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Metin A. (47) yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet T. (17) idaresindeki 27 BBY 679 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet, hafif ticari aracın önüne saplanırken, sürücüsü Mehmet T. ise savrulup aracın ön camına çarparak ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hatay’ın Hassa ilçesinden sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkarıp sağlıkçılara teslim etti. Her 2 kazadaki yaralılar ambulanslarla Hatay’ın Hassa Devlet Hastanesi ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.

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