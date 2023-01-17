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Spor Gaziantep'te neden olmadığı ortaya çıktı! Flaş gelişme...
Spor

Gaziantep'te neden olmadığı ortaya çıktı! Flaş gelişme...

Gaziantep FK deplasmanında Alioski tercihiyle Osayi'ye kulübeye yollayan Jesus'un tercihinin altında yatan gerçek ortaya çıktı. Samuel'in İngiltere'ye dönmesi an meselesi...

Yeniakit Publisher
2023-01-17 16:42:00 -
Gaziantep'te neden olmadığı ortaya çıktı! Flaş gelişme...

Bright Osayi-Samuel için İngiltere'den iyi bir teklif geldi. Fenerbahçe'nin ise bu teklife sıcak baktığı ve Bright Osayi-Samuel'in önünü açtığı konuşuluyor. Fenerbahçe'de hiç hesapta olmayan bir ayrılık gerçekleşiyor. İngiliz ekibi Crystal Palace transfer için çok istekli.

Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye İngiltere'den teklif geldi. Başarılı sağ bek için İngiliz kulübü Crystal Palace devreye girdi ve önerdikleri bonservis ücreti ise tam 11.3 milyon euro oldu! 25 yaşındaki başarılı oyuncunun transferine yakında açıklanacak gözüyle bakılıyor.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL İÇİN GELEN İLK TEKLİF DEĞİL

Daha önce Glasgow Rangers'ın istediği oyuncu için teklif yetersiz bulunmuş ve reddedilmişti. Şimdi ise Nijerya basınında çıkan haberlere göre İngiliz ekibi ilk teklifi yaptı ve miktar olumlu karşılandı. Yakın zamanda transferin açıklanması ve Nijeryalı oyuncunun Premier Lig'e transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe forması ile bu sezon 26 maça çıkan oyuncu, gol ya da asist katkısı yapmamıştı.

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