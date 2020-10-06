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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 201 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 201 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:24:42 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 201 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlal eden bin 201 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde bin 201 kişiye, sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Denetlenen 160 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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