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Yerel Gaziantep’te kimyasal madde yangını paniği
Yerel

Gaziantep’te kimyasal madde yangını paniği

Gaziantep’te çöp konteynerine bırakılan ve su ile temas halinde tutuşabilen kimyasal madde yağmurun yağmasıyla yanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 04:36:00 -
Gaziantep’te kimyasal madde yangını paniği

Yangın, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi’ndeki Zafer Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde sanayi atıklarının atıldığı çöp konteynerine bırakılan kimyasal madde akşam saatlerinde yağan yağmurun ardından alev aldı. Konteynere yayılan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekibi sevk edildi.

Konteynerdeki yangına ilk olarak su ile müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin daha da büyüdüğünü ve patlamaların yaşandığını gözlemledi. İtfaiye ekipleri kimyasal maddenin su ile temas ettiği halde yanan Alüminyum Fosfit olduğunu belirlerken polis ise yangının çevreye zehirli gaz yaymasından dolayı çevreyi güvenlik çemberine aldı.

3 saat boyunca sönmedi, cadde trafiğe kapatıldı

Yangını söndürmek için yaklaşık 3 saat uğraşan itfaiye ekipleri, konteynerdeki yangının üzerine 3 kamyon mıcır döktürdü. Yangın mıcırın dökülmesinin ardından kontrol altına alınırken konteynerin bulunduğu cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Caddede güvenlik önlemi alan polis ile itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

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