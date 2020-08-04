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Aktüel

Gaziantep'te hayvan çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:44:45 -
Gaziantep'te hayvan çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayvan çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 3 kesici alet ele geçirildi. Ayrıca araçta bulunan çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın çalıntı olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

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