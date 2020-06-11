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Aktüel

Gaziantep'te fünyeyle patlatılan çantalardan uyuşturucu madde çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 00:14:56 -
Gaziantep'te fünyeyle patlatılan çantalardan uyuşturucu madde çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, fünye ile patlatılan şüpheli 2 çantadan uyuşturucu madde çıktı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde yol kenarında 2 çanta görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, çevre kontrolünü sağladıktan sonra çantaları fünyeyle patlattı.

Daha sonra kontrol edilen çantalardan 9 paket naylona sarılı satışa hazır halde uyuşturucu madde çıktı.

Ekipler, çantaları bırakanların yakalanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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