Gaziantep'te fünyeyle patlatılan çantalardan uyuşturucu madde çıktı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, fünye ile patlatılan şüpheli 2 çantadan uyuşturucu madde çıktı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde yol kenarında 2 çanta görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden ekipler, çevre kontrolünü sağladıktan sonra çantaları fünyeyle patlattı.
Daha sonra kontrol edilen çantalardan 9 paket naylona sarılı satışa hazır halde uyuşturucu madde çıktı.
Ekipler, çantaları bırakanların yakalanmasıyla ilgili çalışma başlattı.