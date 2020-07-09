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Aktüel

Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin "gaybubet evleri" operasyonunda yakalanan 5 zanlı adliyede

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:21:23 -
Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin "gaybubet evleri" operasyonunda yakalanan 5 zanlı adliyede

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullanan, Bank Asya hesabı olan, haklarında yakalama kararı bulunan ve halen örgütsel eylemlerine devam ettikleri belirlenenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı, Gaziantep Adliyesine sevk edildi.

Diğer 4 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin ardından farklı illerdeki adliyelere gönderileceği öğrenildi.

Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik dün düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün izdivaç sorumlusu kadının da bulunduğu 9 şüpheli yakalanmıştı.

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