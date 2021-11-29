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Gündem Gaziantep'te FETÖ operasyonu
Gündem

Gaziantep'te FETÖ operasyonu

Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 09:44:00 -
Gaziantep'te FETÖ operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyede görevli 7 katip ve 1 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı verildi.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yorumlar

dürüst

El insaf;KATİP VE İNFAZ MEMURLARI ARKALARINDA KORUYUCU GÜÇ OLMADAN BUNA CESARET EDEBİLİRLER Mİ.HİÇ BİRİ TUTUKLANMIYOR ACABA BİRŞEYLERİ BU OPERASYONLA KORUMAYA VEYA UYARMAYA MI ÇALIŞIYORLAR.??????
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