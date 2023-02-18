Gaziantep'te depremzedeler çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor

AFAD koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Festival Park'ta kurulan çadır kentte yaklaşık 2 bin kişi kalıyor.

Buradakilerin tüm ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi ile Valilik tarafından karşılanıyor.

Günlük yaşamlarını sürdürenlerden bazıları sabah kahvaltılarının ardından çadırlarının önüne çıkıp bekleyişlerini sürdürüyor.

Bazı kişiler ise çadır önünde yaktıkları ateşle ısınmaya çalışıyor. Çadır kentte kalan çocuklar da oyun parklarında zaman geçiriyor.

"Depremde çok korktuk"

Ailesiyle 5 gündür çadır kentte kalan 75 yaşındaki Mehmet Aşar, AA muhabirine, depremde çok korktuklarını söyledi.

Sarsıntıların çok uzun sürdüğünü anlatan Aşar, "Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin." dedi.

Depremde evlerinin zarar gördüğünü dile getiren Aşar, bu nedenle evlerine giremediklerini aktardı.

Aşar, yaşamlarını çadırda devam ettirdiklerini dile getirerek "Burada çadırda hayatımıza devam ediyoruz. Çadırları verenlerden Allah razı olsun, burada zaman güzel geçiyor. Sabah, öğlen, akşam yemeğimizi de veriyorlar." dedi.

Depremzede Senem Yıldız ise evlerinin yıkıldığını belirtti.

Kendilerine yardım eden herkese teşekkür eden Yıldız, "Depremi ilk hissettiğimde çoluk çocuk hepimiz öldük diye düşündüm. Evden çıkıp aşağı inemeyiz dedim. Şimdi burada çadır kentte hayatımıza devam ediyoruz. Allah razı olsun, herkes ilgileniyor. Ne kadar da ilgilenilse insanın evi gibi olmuyor. Yine de bu halimize şükrediyoruz. Depremzedeler için yine herkes elinden geleni yapıyor. Yetkililerden Allah razı olsun." diye konuştu.