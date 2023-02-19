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Gündem Gaziantep'te 20 dakikada 4 farklı deprem!
Gündem

Gaziantep'te 20 dakikada 4 farklı deprem!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 20 dakika içinde art arda dört farklı deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 09:46:00 - 2023-02-19 10:28:22
Gaziantep'te 20 dakikada 4 farklı deprem!

Merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan, en şiddetlileri 4,6 ve 4,3 olmak üzere dört farklı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Gaziantep Nurdağı ilçesinde 20 dakika içinde peş peşe 4 deprem meydana geldi.

Paniğe sebep oldu

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 19 Şubat'ta saat 6.59'da meydana gelen depremin derinliği 4.98 kilometre olarak ölçüldü.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra bölgede 5 bine yakın artçı deprem meydana geldi.

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