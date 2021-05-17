Gaziantep Üniversitesi 102 sözleşmeli personel arıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Hemşire, Sağlık Teknikeri, Fizyoterapist, Röntgen Teknisyeni ve Eczacı pozisyonlarına başvurmak isteyen adaylar müracaatlarını, 17.05.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversite Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekiyor.

Kargo veya posta ile yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

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