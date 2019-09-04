Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 2019 yıl sonuna kadar gösterecekleri performansla yeni bir ihracat rekoru kırabileceklerini ifade etti.

2019 Ağustos ayı ihracat verilerini değerlendiren Başkan Tuncay Yıldırım Gaziantep’in, Ocak - Ağustos ayları arasında bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla gerçekleşen 4 milyar 825 milyon 255 bin dolarlık ihracatı ile bölgenin lokomotif kenti olduğunu ve Türkiye’de en fazla ihracat gerçekleştiren 6. şehir olarak da önemli bir yükü taşıdıklarını söyledi.

“Gaziantep Türkiye için çok önemli” diyen Yıldırım açıklamalarına şöyle devam etti:

“Her fırsatta dile getiriyoruz. Gaziantep yalnızca bölge için değil Türkiye için de çok önemli bir kent. Biz ürettikçe, geliştikçe, ihracatımızı arttırdıkça emin olun Türkiye de yükselecektir. Bunun en önemli sebebi de ilmek ilmek dokuyarak bu günlere gelişimizdir. Onca zorlu şarta, yanı başımızdaki savaşa, bölge olarak aldığımız kısıtlı desteklere rağmen vazgeçmeyişimizdir. Bilindiği üzere ihracatta ilk 5’te bulunan şehirlerimizin birçoğunda önemli devlet destekleri ve yatırımlar mevcut. Her zaman dile getirdiğimiz bir konuyu tekrar etmek istiyoruz. Gaziantep ve bölge özelinde bir teşvik-destek sistemi getirilmelidir. Bu bölgenin üretenlerini, durmaksızın çalışanlarını, ihracatçılarını bir nebze de olsun rahatlatacak, nefes almasını sağlayacak, daha fazla üretmeye ve ihraç etmeye teşvik edecek bir sistem. Bunun gerek ülkemiz gerekse de bölgemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

“İhracat için istihbarat”

2019 Ocak-Ağustos ihracat rakamlarının bir önceki yıla göre yüzde 9 arttığını belirten Yıldırım, bu rakamların mutluluk verici olduğunu, yeni ihracat rekorunun habercisi olduğunu söyleyerek, “Gaziantepli hemşehrilerimize, ihracatçılarımıza, çalışkan üreticilerimize ne kadar teşekkür etsek az. Her ne sorun olursa olsun hiçbir zaman yılmadan, durmadan bu memleket için alın ve akıl teriyle çalışıyorlar. Bu yönüyle örnek bir şehir olduğumuz için gururluyuz” dedi.

Gaziantep Ticaret Odası olarak ihracatçılara sağladıkları destek ve danışmanlık hizmetlerine devam edeceklerini de ekleyen Yıldırım, “GTO olarak ihracatçılarımızın her zaman yanındayız, olmak da zorundayız. Bu doğrultuda sürekli yeni fikirler geliştiriyor, bu fikirleri proje olarak hayata geçiriyoruz. Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz de bunlardan birisi. Çok yakın zamanda bu projemizle ilgili ihracatçılarımızın başvurularını almaya başlayacağız. ‘İhracat için istihbarat’ parolasıyla çıktığımız bu yolda ihracat için gereken her şeyde, en ince ayrıntısına kadar üyelerimizin yol göstericisi olacağız. Bunun yanı sıra faal olarak hizmetlerini sürdüren İhracat Destek Ofisi’miz ve uzmanlarımızla birlikte ihracatçımızın danışmanlığını yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.