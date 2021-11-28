Gaziantep Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Gaziantep Konyaspor maçı özeti
Gaziantep Konyaspor maçı golleri... Süper Lig'in 14. haftasında bugünkü maçlar oynanmaya devam ediyor. 26 puana sahip Konyaspor maç bu hafta üç puan alıp olmayacağı Konyaspor taraftarı tarafından bir hayli sorgulanıyordu. Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Peki Süper Lig 14. hafta Gaziantep Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Gaziantep Konyaspor maç sonucu ne oldu? Gaziantep Konyaspor maçı kim yendi?
Süper Lig'in 14. haftasında yapılan Gaziantep FK, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi. Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gaziantep ekibi 3-2'lik skorla kazandı.
Gaziantep Konyaspor maçı özeti
Karşılaşmada 7. dakikada Konyaspor, Guilherme'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Gaziantep, bu gole 18. dakikada Steven Caulker ile karşılık verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, 52. dakikada Muhammet Demir'in golüyle 2-1 öne geçti. Konyaspor, 72. dakikada Sokol Cikalleshi'nin ayağından bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Gaziantep FK'da 86. dakikada sahneye çıkan Joao Figueiredo skoru 3-2'ye getirdi ve takımının sahadan 3 puanla ayrılmasını sağladı. Bu sonucun ardından Gaziantep FK, bir maç aradan sonra kazandı ve puanını 18'e yükseltti. Süper Lig'de 4 maç aradan sonra kaybeden Konyaspor ise 26 puanda kaldı. Ligin 15. haftasında Gaziantep FK, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.