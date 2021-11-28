  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gaziantep Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Gaziantep Konyaspor maçı özeti
Spor

Gaziantep Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Gaziantep Konyaspor maçı özeti

Gaziantep Konyaspor maçı golleri... Süper Lig'in 14. haftasında bugünkü maçlar oynanmaya devam ediyor. 26 puana sahip Konyaspor maç bu hafta üç puan alıp olmayacağı Konyaspor taraftarı tarafından bir hayli sorgulanıyordu. Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Peki Süper Lig 14. hafta Gaziantep Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Gaziantep Konyaspor maç sonucu ne oldu? Gaziantep Konyaspor maçı kim yendi?

Yeniakit Publisher
2021-11-28 17:26:00 - 2021-11-28 17:26:38
Gaziantep Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Gaziantep Konyaspor maçı özeti

Süper Lig'in 14. haftasında yapılan Gaziantep FK, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi. Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gaziantep ekibi 3-2'lik skorla kazandı. 

Gaziantep Konyaspor maçı özeti

Karşılaşmada 7. dakikada Konyaspor, Guilherme'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Gaziantep, bu gole 18. dakikada Steven Caulker ile karşılık verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, 52. dakikada Muhammet Demir'in golüyle 2-1 öne geçti. Konyaspor, 72. dakikada Sokol Cikalleshi'nin ayağından bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Gaziantep FK'da 86. dakikada sahneye çıkan Joao Figueiredo skoru 3-2'ye getirdi ve takımının sahadan 3 puanla ayrılmasını sağladı. Bu sonucun ardından Gaziantep FK, bir maç aradan sonra kazandı ve puanını 18'e yükseltti. Süper Lig'de 4 maç aradan sonra kaybeden Konyaspor ise 26 puanda kaldı. Ligin 15. haftasında Gaziantep FK, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülke resmen birleşiyor! Sınırdaki polisleri çektiler
Dünya

İki ülke resmen birleşiyor! Sınırdaki polisleri çektiler

Arnavutluk ve Kosova arasındaki sınır kontrolü kalktı. Polislerle sağlanan sınır kontrolü artık kameralarla sağlanacak. Öte yandan geçtiğimi..
Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle anlattı: 30 yıldır böylesini görmedim
Siyaset

Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle anlattı: 30 yıldır böylesini görmedim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyareti hakkında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Sadece Bayraklı'da konut teslim..
Altına sınır getirdiler
Gündem

Altına sınır getirdiler

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir araya gelen kanaat önderleri, düğünlerde yeni evli çiftleri zora sokacak takıların talep edilmemesi konusunda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay