  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gaziantep, Konya'nın serisini bitirdi
Spor

Gaziantep, Konya'nın serisini bitirdi

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Konyaspor 4 maç aradan sonra kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 15:35:00 -
Gaziantep, Konya'nın serisini bitirdi

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanında 3-0'lık mağlıubiyet alan Gaziantep FK, kendi seyircisi önünde ligin formda ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'u yenmeyi başardı.

Gaziantep FK'nın gollerini 18'de Steven Caulker, 52'de Muhammet Demir ve 86'da Joao Figueiredo atarken, İttifak Holding Konyaspor'da 7'de Guilherme'nin penaltıdan ve 72'de Sokol Cikalleshi'nin attığı goller puan veya puanlar almaya yetmedi. Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Gaziantep FK 18 puana yükselirken, İttifak Holding Konyaspor 26 puanda kaldı.

Gaziantep FK bu sezon evinde oynadığı 7 maçta da yenilmedi (5 galibiyet, 2 beraberlik.) İttifak Holding Konyaspor'un ise ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslüme'nin ölümünden sorumlu Hasan Yağal'ın bir rezilliği daha ortaya çıktı
Gündem

Müslüme'nin ölümünden sorumlu Hasan Yağal'ın bir rezilliği daha ortaya çıktı

Türkiye’yi ayağa kaldıran rezil olayda, 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal’ın, gelinine tecavüzünden d..
Çarpıcı sözler: Türkiye'deki şeker yurt dışına kaçırılıyor
Ekonomi

Çarpıcı sözler: Türkiye'deki şeker yurt dışına kaçırılıyor

Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Türkiye’deki şeker fiyatları düşük olduğu için üretimimiz az olma..
Muhalefete göz kırpan Nagehan Alçı’dan Kavala iddiası: ‘Rejim’ içeride tutuyor!
Gündem

Muhalefete göz kırpan Nagehan Alçı’dan Kavala iddiası: ‘Rejim’ içeride tutuyor!

Her fırsatta muhalefete göz kırpan Nagehan Alçı, Sorosçuların avukatlığına devam ediyor. Sorosçu Osman Kavala’yı savunup AK Parti iktidarına..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay