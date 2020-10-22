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Spor Gaziantep FK yönetiminde yeni görev dağılımı yapıldı
Spor

Gaziantep FK yönetiminde yeni görev dağılımı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:02:25 -
Gaziantep FK yönetiminde yeni görev dağılımı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yönetim kurulu toplantısının ardından yeni görev dağılımı belli oldu.

Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, yazılı açıklamasında, karşılıklı görüş alışverişiyle yönetimde yeni bir görev dağılımı yaptıklarını belirtti.

Yeni görev dağılımının hayırlı olmasını temenni eden Büyükekşi, ''Şehrimizin ve taraftarımızın beklentisinin farkındayız. Adımıza yakışır sonuçlar almak için yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulundaki yeni görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan: Mehmet Büyükekşi.

Başkan vekilleri: Mahsum Altunkaya, Cevdet Akınal, Cengiz Şimşek.

Asbaşkan: Müslüm Özmen.

Kurumsal ilişkiler ve iletişim sorumlusu: Cihan Koçer.

Futbol şube sorumlusu: Yusuf Ziya Demsoy.

Taraftar irtibat sorumlusu: Sedat Özdinç.

Etik temsilcisi: Samet Bayrak.

Yönetim kurulu üyeleri: Erhan Özmen, Mesut Çakmak, Mehmet Tuncay Yıldırım, Ahmet Fikret Kileci, Gürkan Tural, Hayrullah Kubba, Mehmet Ziylan. Fahrettin Kaplan.


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