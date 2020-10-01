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Spor Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor
Spor

Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor

Sahasında 8 maçtır yenilmeyen Gaziantep ekibi, yarın Trabzonspor'u yenip sezonun ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:02:16 -
Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor


GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 2 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor'a karşı üstünlük kurarak kötü gidişe son vermek istiyor.

Gaziantep FK'de, Trabzonspor maçı öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.


- Gaziantep FK evinde yenilmiyor


Gaziantep ekibi, sahasında gösterdiği performansla taraftarını sevindirirken rakiplerine de geçit vermiyor.

Kırmızı-siyahlılar, iç sahada son olarak geçen sezonun 18. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta mağlup olmuştu.

Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra ligde iç sahada 8 maça çıkan Gaziantep FK, bu maçlarda 3 kez galip geldi, 5 kez de berabere kaldı.

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